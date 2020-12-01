Пекин, , 04:29 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено четыре новых локальных случая COVID-19, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Все локальные заболевшие пришлись на Внутреннюю Монголию — регион на севере Китая. Ни одного нового случая подозрения или гибели от опасной инфекции в стране зафиксировано не было.

Общее число заболевших в Китае, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 86 542 человек с начала эпидемии. Из них 81 631 пациент выздоровел, еще 4634 скончалось.