Пекин, , 04:26 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранении КНР, импортированные случаи заболевания в количестве двух были выявлены в Шанхае, Фуцзянь и Сычуани каждый. По одному случаю было выявлено в Пекине и Шэньси.

Общее число «импортных» заболевших в Китае достигло 3866 человек с начала эпидемии, из которых 3621 пациент благополучно выздоровел, еще 245 остаются на лечении в больницах страны. Смертей среди этой группы пациентов не зафиксировано.