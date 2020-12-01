Варшава, , 04:26 — REGNUM Студия CD Project Red пояснила, что многопользовательский компонент будущей игры Cyberpunk 2077 нужно рассматривать не как онлайн-режим в игре, а как отдельный продукт. Об этом 1 декабря сообщил портал Screen Rant.

Сооответствующее заявление сделал генеральный директор компании Адам Кичинский во время онлайн-интервью. Когда разработчику задали вопрос о планах студии на режим мультиплеера в Cyberpunk 2077, Кичиньский сразу же дал понять, что слово «режим» в этом случае неуместно.

Глава CD Project Red сказал, что это: «отдельное специализированное производство, большое производство», и будущую онлайн-составляющую игры следует рассматривать как совершенно иной продукт, который, тем не менее, будет «очень сильно связано с концепцией одиночной игры Cyberpunk».

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Project Red решила пока не рассказывать геймерам о том, что будут представлять собой будущие дополнения. Разработчики пояснили, что они хотят выдать информацию о них в первом квартале 2021 года.

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