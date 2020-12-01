Пекин, , 04:23 — REGNUM За прошедшие сутки еще 12 человек были выписаны из больниц Китая после COVID-19, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в настоящее время в больницах страны находится 277 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая восьмерых человек в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии в стране достигло 86 542 человек, из которых 81 631 пациент был выписан из госпиталей страны по выздоровлении. Еще 4634 человека скончались.