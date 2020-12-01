Сеул, , 04:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 451 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 420 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже третий день подряд ежесуточно выявляют менее 500 зараженных. Тем не менее органы здравоохранения Южной Кореи предупреждают о возможном росте заболеваемости COVID-19.

Всего в Республике Корея с начала пандемии выявили 34 652 инфицированных SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране не фиксировалось летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее осталось прежним — 526 человек.