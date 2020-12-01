Кемерово, 1 декабря 2020, 04:12 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 1 декабря, сохраняются дым, дымки, ухудшение видимости, на дорогах гололедица. Это следует из прогноза Кемеровского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сотрудники регионального управления МЧС РФ просят водителей избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А пешеходам — переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что режим неблагоприятных метеорологических условий в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил их географическим расположением.
Читайте также: Власти Кузбасса объяснили режим «чёрного неба» месторасположением