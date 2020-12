Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Обладатели новых консолей Xbox Series X научились запускать на них в режиме симуляции игры, выпущенные для консоли PlayStation 2. Об этом 1 декабря сообщил портал Game Rant.

Они смогли это сделать благодаря встроенному в ПО режиму разработчика. Владелец YouTube-канала Modern Vintage Gamer опубликовал видео, в котором он показал, как на Xbox Series X при помощи эмулятора RetroArch можно запустить такие игры, как God of War, Shadow of the Colossus и God Hand. Стоит отметить, что они работают в этом режиме без особых проблем, хотя геймеры и могут столкнутсья с несколькими незначительными ошибками.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что группа перекупщиков CrepChiefNotify смогла купить болье тысячи консолей Xbox Series X за один день. Ей представители заявили, что они приобрели все эти устройства в известном онлайн-магазине.

