Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM Открытие главной рождественской ели города Нью-Йорка пройдет с ограничениями из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил мэр города Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Так, в каждой из трех выделенных зон на площади Рокфеллер-плаза разрешат единовременно находиться не более четырех человек, которым будет отведено не более 5 минут. Для того, чтобы посмотреть на ель, жители и гости города должны бронировать места на площади заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Билл де Блазио заявил, что в городе в ближайшее время будут введены дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Нью-Йорка объявил о планах ужесточения санитарных ограничений