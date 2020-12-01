Харбин, Китай, , 04:09 — REGNUM Промышленный парк импортируемых из России лекарственных трав открылся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Промышленный парк открылся в Хэйлунцзянской пилотной свободной торговой зоне в пригороде Суйфэньхэ. Здесь зарегистрировано шесть предприятий по переработке медицинских трав, сообщают местные власти.

Общий объем инвестиций в парк составил 339 млн юаней (около $51,46 млн), а годовой объем переработки препаратов составляет 165 тыс. тонн. Новая политика позволяет производить лекарственные препараты на основе женьшеня и лакрицы, ввозимых из России.

Импортные лекарства здесь можно выгружать, перерабатывать и продавать непосредственно в Суйфэньхэ, что помогает компаниям снизить издержки, отмечает генеральный директор местной фармацевтической торговой компании с годовой перерабатывающей мощностью 2000 тонн Ван Тэнли.

Хэйлунцзянская пилотная зона свободной торговли была открыта в августе 2019 года и имеет три подрайона: один — в столице провинции, городе Харбине, а два других — в городах Хэйхэ и Суйфэньхэ на китайско-российской границе.