Якутск, , 04:08 — REGNUM В России определены шесть финалистов конкурса «Столица тотального диктанта-2021». В шорт-лист попали: Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск.

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Ранее автор текста «Тотального диктанта» писатель Андрей Геласимов из Якутии предложил сделать Якутск следующей столицей акции.

Один из городов Дальнего Востока получил наибольшее количество голосов. Именно Якутск выбрали члены жюри Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. Арсеньева. По итогам голосования Якутск получил 11 411 голосов.

У городов-победителей есть время, чтобы подготовиться к презентации своего населённого пункта в финале конкурса «Столица тотального диктанта-2021», который пройдёт 6 февраля в Москве.

17 октября в 17 раз прошла акция «Тотальный диктант». Четыре фрагмента текста Андрея Геласимова написали онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. По оценкам организаторов, в акции приняли участие 271 449 человек.

Лидерами среди российских городов по количеству очных участников стали Санкт-Петербург (2 600), Казань (2 534), Москва (1487), Якутск (1 430) и Новосибирск (1 139).

Как сообщало ИА REGNUM, Томск присоединился к конкурсу за право стать главной площадкой всемирной просветительской акции «Тотальный диктант-2021».