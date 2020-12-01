Нанкин, Китай, , 03:58 — REGNUM Местные суды провинции Цзянсу на востоке Китая вынесли приговоры 53 обвиняемым по делу о взрыве на химической фабрике, унесшем жизни 78 человек в прошлом году, сообщает 30 ноября агентство Синьхуа.

Взрыв произошел 21 марта 2019 года, после чего начался пожар на химической фабрике, принадлежащей компании iangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd в уезде Сяншуй города Яньчэн. По данным Промежуточного народного суда Яньчэна и семи нижестоящих судов города, имело место самовозгорание нитрифицированных отходов, которые незаконно хранились в течение длительного времени на фабрике.

Тогдашний генеральный директор компании Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd. Чжан Циньюэ, был осужден в понедельник за незаконное хранение опасных грузов, загрязнение окружающей среды и подкуп государственных служащих на 20 лет тюремного заключения и оштрафован на 1,55 млн юаней (около $235 445).

Помимо 78 погибших при взрыве, еще 76 человек получили ранения. Экономический ущерб составил 1,99 млрд юаней.