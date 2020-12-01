Владивосток, , 04:07 — REGNUM Для налаживания пассажирского сообщения материковой части Владивостока с островом Русский Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России выделил четыре десантных катера. Об этом пресс-служба ТОФ 1 декабря сообщает на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что решение о выделении десантных катеров из состава соединения десантных кораблей ТОФ для экстренного обеспечения перевозок на Русский было принято командованием «на основании обращения заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева».

В настоящее время расписание и маршрут движения катеров согласовываются с администрацией Владивостока. Пассажиров будут перевозить десантный катер проекта 21 820 «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. Общая пассажировместимость катеров, которые уже сегодня могут начать работу на маршруте, составляет более 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, очистка специалистами вант автомобильного моста на остров Русский, движение по которому ранее было закрыто из-за обледенения, продолжается, и сроки окончания данных работ зависят от многих факторов.

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