Вашингтон, , 03:08 — REGNUM В 2020 году был зафиксирован всплеск популярности виртуальных стримеров (витуберов), которые стали зарабатывать на YouTube всё больше денег. Об этом 1 декабря сообщил портал Game Rant.

Издание обратило внимание, что в эту сторону стали смотреть не только японские видеоблогеры, персонажи которых являются сейчас одними из самых популярных, но и западные. В частности, сейчас всё больше просмотров и пожертвований стал получать британский витубер, известный под ником Mori Calliope.

Автор статьи отмечает, что многие подобные витуберы не являются независимыми, а представляют такие агентства, как Hololive — ему принадлежит британское отделение, с которым как раз и работает Mori Calliope. Все эти стримеры имеют похожие аватары в виде миловидной девушки, выполненные в аниме-стилистике.

Для справки: одним из самых популярных витуберов сейчас является персонаж Kizuna AI, на канал этой виртуальной девушки подписано около 3 млн человек. В октябре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что разработчики DOOM Eternal добавили в игру отсылку к другому популярному японскому витуберу — Inugami Korone.

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