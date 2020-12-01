Благовещенск, , 02:41 — REGNUM В Приамурье за ноябрь выявили 4633 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 380 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За последние сутки в Приамурье выявили ещё 155 носителей коронавируса. Суточный темп прироста составил 1,4%. Среди всех вновь выявленных носителей SARS-CoV-2 109 человек болеют ОРВИ, 32 — пневмонией. Бессимптомно заболевание переносят 14 пациентов.

За весь период пандемии в области провели более 569 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за прошедшие сутки в Приамурье не зафиксировано летальных исходов пациентов от COVID-19, за всё время в регионе скончались 98 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал 30 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.