Загреб, , 02:24 — REGNUM У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича 30 ноября обнаружили коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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«Следуя рекомендациям эпидемиолога, премьер-министр Андрей Пленкович прошёл 30 ноября повторное тестирование на наличие коронавируса и нашел его положительным», — заявил представитель правительства Хорватии.

Председателю правительства Хорватии была определено обязательное соблюдение самоизоляции. В настоящее время он чувствует себя хорошо, продолжает выполнять свои обязательства дома и будет следовать всем указаниям врачей и эпидемиологов.

Напомним, Пленкович находится на самостоятельной изоляции с 28 ноября из-за заражения коронавирусом его жены. 30 ноября премьер-министр Хорватии возглавил сессию правительства, на которой были приняты новые меры по оказанию помощи предпринимателям в условиях ограничений из-за распространения коронавируса.