Рим, , 02:04 — REGNUM В Италии число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1,6 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире.

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По данным на 01:50 мск 1 декабря общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Италии 1 601 554. Умерли в стране с начала пандемии 55 576 человек с диагнозом COVID-19.

На первом месте в мире по числу заражений находятся США (13 511 194 заразившихся, 267 792 умерших). Второе и третье место у Индии (9 431 691, 137 139) и Бразилии (6 314 740, 172 833). Италия занимает восьмое место по числу заражений и шестое — по числу смертей.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони «немного ухудшилось».

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