Бразилиа, , 02:03 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции нового типа в Бразилии достигло 5 601 804. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом количество выявленных фактов инфицирования SARS-CoV-2 увеличилось за сутки на 21 138 и составило 6 335 878.

Вместе с тем в Бразилии за последние 24 часа скончались 287 пациентов с осложнениями при заболевании COVID-19. С начала пандемии в стране по этой причине умерли 173 120 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует не участвовать в вакцинации против коронавируса.

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