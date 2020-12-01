Тегеран, , 08:34 — REGNUM Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что за последний месяц от коронавирусной инфекции второй день подряд погибло менее 400 человек. Об этом 30 ноября сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на брифинге, Намаки отметил, что в то время как международные организации предсказывают, что суточное число погибших в Иране от COVID-19 достигнет 800−1000 человек, данный показатель продемонстрировал падение благодаря усилиям иранского народа и правительства.

Он призвал не забывать об усилиях медицинского персонала и серьезно относиться к вопросам, касающимся мер соблюдения медицинских протоколов и предписаний.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что в Иране от коронавирусной инфекции умер 391 человек. «За последние 24 часа было обнаружено около 12 950 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1795 человек госпитализированы», — сообщила она.

По словам Лари, 658 292 из общего числа 948 749 заразившихся выздоровели или выписались из больниц.