Тюмень, , 01:18 — REGNUM В Тюмени сыграла свадьбу необычная пара: жениху — 72 года. невесте — 80. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Молодожёны знакомы девять лет и ничто не предвещало их бракосочетания. Однако, когда 72-летний пенсионер заболел COVID-19 и попал в больницу. Тогда он понял, что может целиком и полностью положиться на свою 80-летнюю подругу.

«Так обо мне заботилась, так ухаживала, что я понял: она должна стать моей женой. Вот выписался из больницы и сделал ей предложение», — признаётся молодожён.

Отметим, что новоявленные супруги несмотря на солидный возраст молоды душой и являются активными общественниками. Пенсионер пишет книги о городах Тюменской области, его спутница жизни участвует в благотворительных концертах.