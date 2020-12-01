Москва, , 01:03 — REGNUM Некоторым российским пенсионерам выплаты за январь будут произведены в декабре этого года, сообщила 30 ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

По её словам, речь идёт о категории пенсионеров, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в самом начале месяца (до 3 января включительно).

«На протяжении многих лет действует практика, которая предусматривает досрочную выплату январских пенсий некоторым пенсионерам», — сказала сенатор.

По словам Бибиковой, выплата за январь придёт полностью. Начиная с 4 января пенсии можно будет получать в обычном режиме.

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