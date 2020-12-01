Загреб, 1 декабря 2020, 00:40 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, сообщает пресс-служба хорватского правительства.
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Тест дал положительный результат только со второго раза. Ранее заражение было выявлено у супруги Пленковича.
Состояние премьер-министра в норме и продолжает исполнять служебные обязанности из дома, где он находится с 29 ноября после сданного теста на SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября главный хорватский вирусолог Крунослав Цапак заявил, что уровень заражения коронавирусом в Хорватии является одним из самых высоких в ЕС.
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