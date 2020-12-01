Тюмень, , 00:14 — REGNUM В Тюмени 650 добровольцев приступают ко второму этапу испытания новой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, испытания начались 30 ноября на базе Тюменского государственного медицинского университета. На начальном этапе специалисты проводят скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, исследование на содержание наркотиков и алкоголя.

Затем, 2 декабря добровольцев пригласят на второй этап — вакцинацию. Все добровольцы застрахованы на несколько миллионов рублей компанией «Вектор» на различные случаи: от ухудшения здоровья до инвалидности.

Участники шестимесячных испытаний подписали договор, согласно которому им запрещено употребление алкоголя, посещение общественных мест, оговорено обязательное ношение маски.

Отмечается, что новая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на полгода.