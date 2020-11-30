Кейптаун, 30 ноября 2020, 23:42 — REGNUM Южно-Африканская республика всё ещё находится на первом месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки в стране выявили 2302 случая заболевания.
На все страны Африки, согласно информации Africa CDC, сейчас приходится более 2,16 млн случаев коронавирусной инфекции и почти 52 тыс. жертв COVID-19.
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