Кейптаун, , 23:42 — REGNUM Южно-Африканская республика всё ещё находится на первом месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки в стране выявили 2302 случая заболевания.

«На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 790 004, общее число смертей — 21 535, а общее число выздоровлений — 731 242» , — сообщил в Twitter 30 ноября министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

На все страны Африки, согласно информации Africa CDC, сейчас приходится более 2,16 млн случаев коронавирусной инфекции и почти 52 тыс. жертв COVID-19.

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