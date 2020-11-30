Вена, , 23:38 — REGNUM Австрийские власти не рассматривают возможности использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по примеру соседней Венгрии. Об этом заявил 30 ноября федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

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«Мы ориентируемся на европейскую программу по закупкам», — сказал он в эфире телеканала PULS 24.

Курц пояснил, что Вена уже взяла на себя обязательства по соглашениям о закупках вакцины, заключённым с шестью европейскими поставщиками.

«У некоторых из них, в том числе у Pfizer и ряда других, вакцины уже готовятся к допуску. Я думаю, что нам разумно рассчитывать на поставщиков, с которыми у нас уже есть договорные обязательства», — сказал канцлер Австрии.

Как передавало ИА REGNUM, Венгрия стала первой страной Европейского союза, получившей образцы российской вакцины «Спутник V» для лабораторных исследований. Сообщалось также, что венгерский производитель вакцины от гриппа консультируется с российской стороной о возможности перехода на производство вакцины от COVID-19.

28 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что в Европейском союзе есть «сильное лобби против вакцин, которые приходят из-за пределов ЕС».

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