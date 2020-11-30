Москва, , 23:01 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8978. Об этом сообщили вечером 30 ноября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 605 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6511 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц более 452 тысяч человек.