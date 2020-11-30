Нижний Новгород, 30 ноября 2020, 22:40 — REGNUM С поверхности Волги в Нижнем Новгороде собрано почти две тысячи литров нефтепродуктов. Источником загрязнения является заброшенная Сормовская нефтебаза. Об этом пишут нижегородские СМИ 30 ноября.
Работы по предотвращению загрязнения реки в районе Бурнаковской низины продолжаются не первый год. Этой осенью с поверхности Волги собрали 1,8 тысяч литров нефтепродуктов. За два года общий объем нефтепродуктов составил 3,5 тысяч литров.
«Работа [по очистке поверхности Волги] должна быть продолжена до конца этого года, пока позволяют погодные условия, и в следующем году», — цитирует заместителя директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексея Кранова NN.ru.
Очистные работы ведутся за счет бюджета областного правительства последние несколько лет. Источник нефтяных пятен — заброшенную Сормовскую нефтебазу — нашли еще в 2016 году. Тогда же чиновники обещали «устранить проблему».
«И.о главы Сормовского района было поручено установить собственников всех предприятий, находящихся на данной территории, и поставить перед ними задачу по исследованию и рекультивизации почвы, чтобы в дальнейшем подобных фактов не происходило», — сказал четыре года назад директор муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода» Александр Симаков.