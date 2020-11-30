Бишкек, , 22:37 — REGNUM В столице Киргизии начали устанавливать каркасы сразу трех новогодних ёлок: главной ёлки страны высотой 25 метров — на центральной площади «Ала-Тоо», а также 15-метровой ёлка возле Белого дома и 11-метровой — возле здания национальной филармонии.

Установкой ёлок занимаются 30 сотрудников муниципального предприятия «Тазалык», которым на эту процедуру потребуется порядка трех дней. После чего ёлки начнут украшать.

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Одновременно с этим сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» начали украшать улицы киргизской столицы — вешать новогодние растяжки в форме звездочек, глобусов и шаров, а также инсталляции в виде фейерверка.

В муниципалитете отмечают, что в целях экономии бюджетных денег в этом году для подготовки Бишкека к новогодним праздника используются старые украшения, большая часть которых была изготовлена в прошлом году в собственном цехе при столичной мэрии.