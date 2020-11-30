Тирана, , 23:40 — REGNUM В понедельник, 30 ноября, в результате исследования 1 948 образцов в Албании выявили ещё 557 случаев заражения коронавирусом. 368 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 38 182 случая заражения коронавирусом. 18 849 человек уже излечились от COVID-19. 810 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 18 523 человека, из них почти половина — 9 576 — в Тиране. На стационарном лечении находится 491 пациент, за последний месяц это число возросло почти вдвое.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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