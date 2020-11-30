Анкара, , 21:40 — REGNUM Число выявленных инфицированных коронавирусом в Турции превысило полмиллиона человек. Об этом сообщает 30 ноября министерство здравоохранения республики.

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Согласно последним данным, всего на территории страны зафиксировано 500 865 случаев заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 188 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 13 746.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 404 тысяч пациентов, в том числе 4485 — за последние сутки.

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