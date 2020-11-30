30 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 21:11 — REGNUM По заказу архангельских областной и городской власти разрабатывается «программа развития города Архангельска», которую запросил вице-премьер Юрий Трутнев. Поручение вице-премьера, курирующего развитие Дальнего Востока и Арктики, о необходимости разработки программы развития областного центра с привлечением федеральных средств надо приветствовать. Поручение можно рассматривать как некоторый отход от политики «Мурманск — столица Арктики», по которой большинство инвестиций должны отправиться на Кольский полуостров.

«Сезонность» велосипедного транспорта на Севере, как считает архитектор бюро «Стрелка» Андрей Елбаев, «не проблема» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Надо отметить и его недостатки.

Основной — чрезвычайно узкая специализация Архангельска на образовании и науке. Ее навязывают и Ю. П. Трутнев и Минвостокразвития РФ. В отличии от Мурманска, где предполагается сбалансированное научно-производственное развитие — судостроение, наука, строительство транспортной и энергетической инфраструктуры, Архангельск планируется «подобным флюсу».

Это попытка «развести» Мурманск, с претендующим на особую роль в Арктике Архангельском. Попытка вряд ли удачная — архангельские эксперты считают, что выполнение Стратегии развития Арктики до 2035 года в Архангельской области возможно лишь путем привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и созданием рабочих мест. Надежды, что область возродится за счет студенчества, выглядят неубедительно — молодежь мобильна и, завершив образование, уедет туда, где большие денег и самореализации. Специализация на образовании приведет к тому, что развитие производства, сельского хозяйства как уклада жизни в деревне и создание рабочих мест не будут считаться критерием работы федеральной и региональной власти в Архангельской области. Безработица и настроения активной части населения уехать только усилятся, и протестная область может стать еще более радикализированной.

Причиной специализации Архангельска на науке некоторые наблюдатели называют желание руководства Минвостокразвития РФ заручиться поддержкой председателя Попечительского совета САФУ Алексея Кудрина. Летом 2019 года Счетная палата РФ проверила Минвостокразвития РФ, и выявленные нарушения тянули на отставки. Которых не последовало.

Архангельские власти привлекли, а может им подсказали кого привлечь в Москве, архитектурное бюро «Стрелка». Насколько известно, с местными учеными, развивать которых планируется, контракты не заключались. При положительном, как говорят руководители области и города, итоге работы «Стрелки» на поверхность вылезло нечто удивительное. Широкий резонанс получили откровения одного из специалистов «Стрелки» Андрея Елбаева опубликованные в гламурном журнале «PLUS» его редактором, художником, директором морского музея и еще много кем Евгением Тенетовым. На вопрос: «Умирающие окраины затронет программа?» Елбаев ответил: «Нет… районы на окраинах мы постепенно и планомерно выселяем, и новые там не строим… Там не нужно городской инфраструктуры…»

Интервью содержит и другие странные для Севера предложения, например, об автомобильном транспорте в Архангельске: «…сделать место под стоянку или под общественное пространство? В Москве, например, убрали парковки с улиц… В Татарстане есть город Альметьевск, где мэр использовал большие дороги для велосипедов. Сезонность вообще не проблема».

Увеличить штат сотрудников, которые штрафуют автомобилистов… Люди задумаются, при снижении парковочных мест стоит ли мне ехать в центр, если я могу и пешком прийти… В Лондоне в центре ездят только таксисты… Огромные налоги за проезд по центру». Радует сравнение Архангельска с Лондоном, но в городе на Русском Севере зимой жители добегают до машины, чтобы доехать до работы в тепле и не заболеть, а не для автомобильных понтов. Особенно должно радовать северян утверждение, с опорой на опыт Альметьевска, который на 1700 км южнее, что: «Сезонность для велосипедистов вообще не проблема». Архитекторов «Стрелки» надо пригласить зимой в Архангельск и снабдить велосипедами.

Единственное лекарство от таких рецептов — публичность. Архангельским областным и городским властям, если они не хотят создать себе и области новых проблем, следовало бы привлечь к дальнейшей работе над программой развития Архангельска на контрактной основе и архангельских экспертов и архитекторов, и вынести ее на общественный суд. Что еще не поздно сделать, так как программа в Москве будет неоднократно корректироваться.