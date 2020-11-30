Москва, , 20:58 — REGNUM Сербия получит партию российской вакцины от коронавирусной инфекции для лабораторных исследований. Об этом сообщили 30 ноября в Минпромторге России по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

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Как отмечается, в ходе переговоров сербская сторона была проинформирована о ходе работы по массовому производству вакцины в России. Брнабич заявила о готовности Сербии изучить возможность совместного производства препарата.

Было решено, что партия вакцины «Спутник V» в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели.

Напомним, на минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич сообщал, что Белград ведёт переговоры с Россией и Китаем по вопросу закупки вакцины от коронавирусной инфекции.