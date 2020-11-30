Буэнос-Айрес, , 20:32 — REGNUM В защиту врача Леопольдо Луке, которого заподозрили в причастности к смерти бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны, выступил адвокат Матиас Морла.

В Twitter он написал, что расследовать кончину Марадоны нужно, но Луке не виновен. Напротив, врач сделал всё, что мог, чтобы помочь Марадоне.

Никто так не заботился о Марадоне, отмечает адвокат футболиста, как это делал Луке, который всегда «был рядом». Марадона очень любил Луке, поэтому, отметил юрист, он не оставит его одного в этой ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после смерти Марадоны аргентинская прокуратура выдвинула обвинения против Луке в непредумышленном убийстве. Футболист скончался в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.

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