Подгорица, , 20:26 — REGNUM Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, проанализировали 1233 тестов среди которых было зарегистрировано в общей сложности 384 новых положительных.

Сообщается также о двенадцати смертельных случаях. Самому старшему пациенту было 84 года, а самому младшему — 38 лет. С начала эпидемии число умерших пациентов с коронавирусом составило в Черногории 499.

Общее число активных случаев стране составляет 10 635.