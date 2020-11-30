Красногорск, , 21:51 — REGNUM Доставить новогодние ёлки на дом пенсионерам в Подмосковье помогут волонтёры. Об этом 30 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Новогодняя елка SheriFF

В общей сложности планируется задействовать полторы тысячи волонтеров. На специально подготовленных автомобилях они довезут деревья на дом к пожилым людям.

Отмечается, что в регионе будет работать 400 площадок продажи новогодних елок. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, только 70% деревьев, которые будут продавать на елочных базарах в Московской области — российские.

«Это и русские елки, и голубые ели, разнообразные пихты, сосны. Основные поставщики — Пермская и Кировская области, сосны везут из Пензенской области. Также елки едут традиционно из Дании, Эстонии и Польши, в основном это пихты Фразера и Нордмана», — подчеркнул Воскресенский.

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