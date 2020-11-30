Кострома, , 20:02 — REGNUM В Костромской области за 10 месяцев текущего года рождаемость снизилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Костромастате».

Детская площадка в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

С начала года в регионе появилось на свет 4547 детей. Первенцы составили 34% от всех родившихся, 66% младенцев стали вторыми и последующими детьми в семьях. Как отмечают статистики, в области на 2% увеличилась доля младенцев, родившихся третьими (16,4% в 2019 году против 18,4% в 2020 году).

По мнению главного врача родильного дома Костромы Анны Федоренко, снижение рождаемости в 2020 году обусловлено «математическими» причинами — в настоящее время в репродуктивный возраст вошли женщины, появившиеся на свет в 1990-е годы, когда по всей России был отмечен спад рождаемости. Улучшения статистики в регионе стоит ждать ориентировочно через 5 лет.

«Причина снижения рождаемости в 2020 году простая — сейчас в детородный возраст с 20 до 30 лет вошли женщины, родившиеся в 1990-х годах — в это время в стране был провал по рождаемости. Ориентировочно с 2005 по 2012 годы цифры по рождениям заметно подросли — следовательно, примерно через 5 лет у нас будет гораздо больше женщин, способных воспроизводить на свет детей. Ждать бума рождаемости после самоизоляции вряд ли придётся — мы ведём реестр, где отражено количество женщин, вставших на учёт по беременности — никаких всплесков мы пока не увидели», — сказала врач.

Отметим, что в 2019 году матерями стали 5687 жительниц Костромской области, 70 из них родили двойни и две костромички стали мамами сразу троих детей. По данным статистиков, в среднем женщины тратили на домашние дела, уход и воспитание детей 4,5 часа в день. В пересчете на 8-часовой рабочий день «домашний труд» костромичек составил 205 дней в году.

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