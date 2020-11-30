Саранск, , 19:51 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов посетил саранскую поликлинику №3 с целью проверить исполнение поручений по улучшению работы учреждений первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам замглавврача учреждения Юлии Шеволаевой, запущены дополнительные линии кол-центра, куда поступают звонки пациентов, обеспечен дополнительный транспорт для участковых терапевтов, а также проводится аудиоконтроль за состоянием жителей, которые лечатся амбулаторно. Эта задача возложена на волонтеров-медиков, студентов 6-го курса Медицинского института МГУ имени Н. П. Огарева.

«Если пациент своевременно и в полном объеме пролечился амбулаторно, это существенно снижает для него риск госпитализации с тяжелыми последствиями», — отметил Здунов. Он поручил создать более удобные условия для работы волонтеров на телефоне.

Также руководитель республики оценил запас лекарственных препаратов, которые амбулаторные пациенты получают бесплатно. Убедился в наличии всех необходимых препаратов в аптечном пункте поликлиники.

Обсуждался вопрос стесненного положения поликлиники, которая расположена на первом этаже многоквартирного жилого дома. Строительство нового здания учреждения для центральной части Саранска, по мнению Здунова, является важной задачей на перспективу.

Как сообщало ИА REGNUM, также ранее врио главы Мордовии проверил наличие лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, посетив некоторые аптеки республики. В одной из частных аптек практически ничего из перечня препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения COVID-19, в наличии не было: ни антибиотиков, ни антикоагулянтов, ни гормональных препаратов. Сотрудница аптеки отметила, что никакой информацией о сроках поставки лекарств она не располагает.