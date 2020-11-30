Бишкек, , 19:42 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировали 380 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них в столице страны — 137 случаев. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в республиканском оперативном штабе.

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За весь период с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 72 807 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

За минувшие сутки в республике излечились от коронавируса 360 пациентов, а всего с начала пандемии — 64 149 пациентов.

Продолжают проходить курс лечения 6605 киргизстанцев, у которых выявили COVID-19. Из них в стационарах — 2833 пациента, в домашних условиях — 3772 больных.

За сутки в Киргизии зафиксировано пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего же в республике официально зарегистрирована 1271 смерть от COVID-19.