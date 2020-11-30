Саранск, , 19:31 — REGNUM Врио главы Мордовии Артём Здунов лично посетил ряд аптек республики, проверив наличие лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В одной из частных аптек практически ничего из перечня препаратов, рекомендованных Минздравом РФ для лечения COVID-19, в наличии не было: ни антибиотиков, ни антикоагулянтов, ни гормональных препаратов. Сотрудница аптеки отметила, что никакой информацией о сроках поставки лекарств она не располагает. Аналогичные ответы получают и покупатели, нуждающиеся в лекарствах.

В одной из аптек сети ГУП РМ «Фармация» практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был в наличии, в том числе рецептурных.

По словам Здунова, в частной аптеке не только отсутствуют необходимые лекарственные средства, но и цены на них завышены «в два-три раза».

«Частные аптечные сети также должны нести социальную ответственность. Мы не раз предупреждали руководителей, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить наличие препаратов, пусть не по полному перечню, но по самым важным позициям. Я вижу, что проблема остается, будем персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы», — подвел итог руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно Мордовия значилась в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ситуация в больницах республики оценивалась как тяжелая. Однако сейчас наблюдаются позитивные изменения. По словам зампреда правительства республики Галины Лотвановой, в настоящее время в медучреждениях развернуто 2,5 тыс. коек инфекционного профиля. Дополнительно можно открыть еще 100 коек, которые сейчас находятся в резерве.

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