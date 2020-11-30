Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM На фоне ужесточения ковидных ограничений в Ростовской области губернатор Василий Голубев разрешил развернуть ёлочные базары. Об этом сообщается на сайте донского правительства 30 ноября.

«При общем действующем запрете на работу в городах непродовольственных ярмарок с 1 декабря разрешены ярмарки-продажи хвойных растений», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в городах Ростовской области из-за нестабильной ситуации с распространением коронавируса запретили проведение непродовольственных ярмарок.

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