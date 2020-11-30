Вашингтон, , 19:07 — REGNUM За прошедшие сутки в США коронавирус был выявлен еще у 138 тыс. человек, сообщает 30 ноября Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, в стране за 24 часа было зарегистрировано 13 903 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в США с начала пандемии зафиксировано 13 389 786 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, сообщается, что с учетом 826 умерших от COVID-19 за последние сутки общее число жертв пандемии в стране насчитывает 266 887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса.

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