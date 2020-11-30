Москва, , 19:11 — REGNUM Заявление специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о том, что необходимо заварить все мусоропроводы в российских многоквартирных домах, чтобы ускорить внедрение системы раздельного сбора мусора, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Какой смысл в этих баках? Если они без разбора сыпят эти баки в одну машину? Стоят 2 бака, подъехала машина и оба бака в свой бункер высыпала. Где раздельный сбор? А нет его!» — возмущается пользователь Аноним.

Многие комментаторы выступили с резкой критикой подобного решения. Граждане уверены, что на данный момент раздельный сбор мусора полноценно в России не внедрён, а те баки, которые предназначены для этого дела, всё равно сбрасываются в единый контейнер.

«Баки для якобы раздельного мусора — фикция. Москва. Забирает один мусоровоз, люди зря сортируют и накапливают дома вторсырье. Когда увидела своими глазами и уточнила у дворника — поняла, что вся эта реформа — очередная неработающая на местах чудо-идея. И мусоропроводы тоже нужны в домах!» — пишет пользователь DV M.

Другие упрекнули Иванова в том, что он не понимает специфику проживания в многоквартирных домах на территории России. По видению людей, для раздельного сбора отходов в РФ не создана соответствующая инфраструктура и людям попросту некуда выбрасывать свой мусор.

«Спецпредставитель проживает, видимо, в частном особняке, на придомовой территории есть и контейнеры для раздельного сбора мусора, допускаю, что обслуживающий персонал и занимается этим грязным делом. Поэтому прикоснуться к жизни в многоквартирных домах ему не суждено, да и по статусу не положено», — пишет Елена К.

Часть пользователей пришла к выводу, что на самом деле развитию системы раздельного сбора мусора мешают частные предприниматели, которым совершенно не выгодно заниматься подобным видом сбора отходов.

«Бизнес есть Бизнес. Хотели бы для людей сделать, реанимировали бы пункты сбора вторсырья. Бумага, металл, пластик, стекло — всё раньше сдать можно было за копейку малую. И чище стало бы, и люди малость «экономили», бонус, так сказать, за неудобство. Но тогда монополист, предоставляющий услуги по ЖКХ и переработку мусора, понесёт убыток, приличный убыток. Тянет-то он и из бюджета, и с народа. А бизнес есть бизнес. Заварив мусоропровод, чище не станет, и крыс меньше не будет. Возвращаемся в каменный век потихоньку», — считает пользователь Фишер.

Напомним, 30 ноября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о том, что необходимо заварить все мусоропроводы в российских многоквартирных домах, чтобы ускорить внедрение системы раздельного сбора мусора.