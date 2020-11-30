Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры вводятся в Ростовской области из-за нестабильной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ 30 ноября подписал донской губернатор Василий Голубев.

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С 1 декабря в Ростовской области сократится допустимая вместимость зрительных залов на спортивных объектах (25% болельщиков) и в кинотеатрах (до 40% зрителей), будет временно приостановлена работа ледовых катков, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Остальные ледовые арены примут любителей катания на коньках из расчёта площади 10 кв. метров на человека.

Также стало известно, почему в Ростове-на-Дону отменён новогодний фейерверк. Так, с 1 декабря в период с 22:00 до 7:00 мск под запрет попадают любые развлекательные мероприятия в общественных местах, в том числе с использованием пиротехники.

ИА REGNUM сообщало, что 12 ноября донской губернатор обязал жителей Ростовской области соблюдать масочный режим на парковках и в лифтах, а также запретил детям до 14 лет посещать гипермаркеты и торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых.

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