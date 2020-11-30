Тирасполь, , 19:02 — REGNUM На фоне скандальных заявлений молдавских политиков личный состав Оперативной группы российских войск в Приднестровье приступил к новому учебному году, в ходе которого, в частности, будет совершенствоваться огневая и тактическая подготовка военнослужащих. О начале зимнего периода обучения 30 ноября сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО), к которому относится Оперативная группа в Приднестровье.

«Планируется провести более 200 часов занятий по тактической подготовке и около 150 часов занятий по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб из КПВТ и ПКТ (вооружение БТР-70), стрелкового оружия АК-74, ПКМ, ПКТ, а также из гранатометов РПГ-7, АГС-17», — отмечается в сообщении ЗВО.

Водители пройдут более 100 часов занятий по вождению боевых машин, в том числе в составе колонн, и самостоятельно преодолеют труднопроходимые участки местности. Кроме того за зиму планируется провести более 35 тренировок с подразделением по противодействию терроризму.

«Особое внимание уделят занятиям по боевой подготовке с мотострелковым батальоном <…> который вернулся в пункт постоянной дислокации (г. Тирасполь) из Зоны безопасности где в течении года выполнял миротворческую миссию», — добавили в пресс-службе ЗВО.

Контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения пройдет в апреле 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о намерении продолжать обсуждение вывода миротворцев из Приднестровья с российским руководством. Это предложение в России уже подвергли резкой критике.

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