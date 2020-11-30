Москва, , 18:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 30 ноября пресс-служба Кремля.

Обсуждались ход подготовки к саммиту СНГ и использование российской вакцины от коронавируса.

«Обсужден ход подготовки к предстоящему в декабре заседанию Совета глав государств-участников СНГ, которое пройдет под председательством Узбекистана в формате видеоконференции», — указано в сообщении пресс-службы.

В вопросах двусторонних отношений и региональной повестки дня был подтвержден настрой на укрепление стратегического партнерства, а так же взаимодействия с акцентом на расширение торгово-экономических связей России и Узбекистана.

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