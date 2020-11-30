Анкара, , 18:32 — REGNUM Турецкие учёные выяснили, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем больные с симптомами, а потому представляют большую опасность для окружающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Infection.

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Как сообщается, в рамках исследования учёные проанализировали результаты анализов 60 инфицированных коронавирусом, у четверти из них заболевание протекало в бессимптомной форме.

«Как это ни удивительно, но вирусная нагрузка у пациентов без симптомов оказалась значительно выше, чем у людей с симптомами», — отмечается в материале.

Ссылаясь на исследование китайских коллег, турецкие специалисты также указывают, что инфицированные люди могут начать заражать окружающих за несколько дней до проявления симптомов болезни, при этом «наблюдающийся у бессимптомных пациентов высокий уровень вирусной нагрузки может указывать и на более высокую, чем ожидалось, заразность».

Исходя из этого, учёные делают вывод, что роль бессимптомных инфицированных в течении пандемии коронавируса «может быть более важной, чем предполагалось ранее».

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