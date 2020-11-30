Нью-Йорк, США, 30 ноября 2020, 18:25 — REGNUM Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной Moderna, составляет 94,1%, сообщили 30 ноября в пресс-службе американской компании.
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Moderna объявила, что собирается подать заявку на одобрение экстренного применения препарата в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединённых Штатов.
Также компания собирается подать заявку на разрешение на условную авторизацию на рынке в Европейское медицинское агентство.
Напомним, Moderna, специализирующаяся на разработках в области генной инженерии, работает на созданием вакцины от коронавируса нового типа.
Пять дней назад Европейская комиссия одобрила контракт с Moderna на поставку вакцины: на первом этапе Европейский союз закупит 80 млн доз вакцины, а затем сможет запросить ещё столько же, если будет доказана эффективность и безопасность препарата.
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