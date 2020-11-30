Мурманск, , 18:09 — REGNUM Новогодние ёлки в Мурманской области пройдут в онлайн-режиме, а подарки детям доставят на дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Рождественская ярмарка Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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"Ёлки в детских садах и школах пройдут в рамках одной группы или класса без присутствия родителей. На площадях будут установлены и наряжены главные ёлки. Уличные ярмарки, катки, лыжные трассы — разрешены. В условиях коронавирусных ограничений лучше больше времени проводить на свежем воздухе», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте», уточнив, что организованных мероприятий с культурной программой не будет.

За последние сутки в Мурманской области было выявлено 284 новых случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлили до 24 декабря.

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