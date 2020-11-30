Курск, , 18:00 — REGNUM В Курской области через Центр управления регионом с 20 по 26 ноября прошло 822 сообщения, из которых 226 касались здравоохранения, 156 — сферы ЖКХ и 134 — качества дорог. Как сообщает ИА REGNUM, речь об этом шла на оперативном заседании 30 ноября.

Жители региона жаловались на нехватку в аптеках лекарств, в том числе и льготных, и недостаток врачей. Также куряне жаловались на то, что в их подъездах не проводят дезинфекцию. Их адреса передали в Госжилинспекцию для проверки. После несчастного случая в Курчатове выросло число жалоб на неисправные лифты. В областном центре управляющие компании уже проводят проверки технического состояния лифтов.

В ходе обработки жалоб на состояние дорог и дорожного освещения специалисты ЦУР указали чиновникам комитета дорожного хозяйства на то, что на портале «Действуем вместе» у них есть «задолженность» — обращения, на которые не дали ответа.