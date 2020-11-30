Саранск, , 17:50 — REGNUM В Мордовии по данным на 30 ноября зарегистрирован за сутки 91 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 52 из них — в Саранске, сообщает региональный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых больных — 23 человека старше 60 лет, самой пожилой из них 79 лет. Моложе 30 лет — 21 человек, самому младшему 1 год.

Всего в республике за период пандемии выявлено 10 749 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 8 802 человека, 66 — за последние сутки. 64 человека скончались от коронавируса как основной причины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом снизился по сравнению с предыдущей неделей. При этом зарегистрированы новые летальные исходы.

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