Челябинск, , 17:49 — REGNUM В Челябинске работа одного из ночных клубов может быть приостановлена. В ночь на 28 ноября там устроили закрытую вечеринку, пишут СМИ.

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По данным Накануне.Ru, заведение нарушило запрет на проведение дискотек. Участником вечеринки стал один из местных депутатов. В суд материалы будут переданы из полиции в конце недели.

«Здесь по всем признакам это приостановка деятельности заведения. Надеюсь, что суд примет это решение», — говорит первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Также она не исключила, что наказание может грозить и депутату. На фотографиях он изображён без маски, хотя в Челябинской области действует масочный режим.